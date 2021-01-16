Футуристические небоскребы-близнецы построят в КНР. Фото: ZHA

https://racurs.ua/n149095-futuristicheskie-neboskreby-bliznecy-postroyat-v-kitae-foto.html

Ракурс

Башни-близнецы Tower C появятся в китайском городе Шэньчжэнь.

Небоскребы, которые слиты воедино и обладают собственной микроэкологией, строит команда Zaha Hadid Architects. Пара стеклянных башен будет в высоту почти 400 м, такая же высота и у легендарного нью-йоркского Эмпайр-стейт-Билдинг. Об этом сообщается на веб-странице архитекторского бюро ZHA.

Внутри здания расположатся офисные помещения, торговые площади, развлекательные заведения и рестораны, а также отель, конференц-центр и культурные объекты. На каждом этаже будут расположены аквапоничные сады, задача которых — улучшить качество воздуха внутри. Зеленые насаждения будут фильтровать загрязняющие вещества из окружающей среды, а материалы с низким содержанием летучих органических соединений помогут минимизировать содержание загрязняющих веществ в помещении.

По словам архитекторов, небоскребы будут иметь экологичный дизайн в виде сложных систем естественной вентиляции, интеллектуального мониторинга освещения, эффективного охлаждения, сбора и переработки дождевой воды. А солнечные батареи будут вырабатывать энергию как для самой башни, так и для прилегающей территории.

Напомним, иранский художник Хамид Ебрахимния в марте 2020 года провел своеобразный перформанс — одел защитную медицинскую маску на самое высокое здание в стране — знаменитый небоскреб Бордже Милад.