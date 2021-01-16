Кравчук отреагировал на заявление ОРДЛО об обмене пленными. Фото: УП

https://racurs.ua/n149094-kravchuk-prokommentiroval-namereniya-okkupantov-peredat-plennyh.html

Ракурс

Намерения боевиков самопровозглашенной ДНР и ЛНР передать Украине пленных являются попыткой уклониться от договоренностей.

Так считает глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. При этом самому факту возвращения украинцев на подконтрольную территорию Украине глава ТКГ порадовался. Об этом говорится в заявлении, которое 17 января появилось на странице украинской делегации в Telegram.

По словам Кравчука, таким образом Россия пытается отойти от договоренностей. Он подчеркнул, что к урегулированию конфликта может привести только работа в нормандском формате.

Мне трудно вспомнить прецедент, когда непризнанное юридическое лицо передает граждан определенного государства физическому лицу. Я расцениваю заявления руководства марионеточных квазигосударственных образований как очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ, как сторона конфликта, — сказал Кравчук.



Также экс-президент подчеркнул, что любые попытки России и ОРДЛО уклониться от выполнения договоренностей не будут иметь никакого успеха. Он уверен, что эти попытки не найдут поддержки среди международных организаций и государств-партнеров.

Напомним, власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР решили передать Украине пленных. Украинской стороне передадут женщин, пожилых людей и лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями.