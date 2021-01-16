Кравчук відреагував на заяву ОРДЛО про обмін полоненими. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n149094-kravchuk-prokomentuvav-namiry-okupantiv-peredaty-polonenyh.html

Ракурс

Наміри бойовиків самопроголошеної ДНР та ЛНР передати Україні полонених є спробою ухилитися від домовленостей.

Так вважає глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. При цьому сам факт повернення українців на підконтрольну територію Україні очільник ТКГ привітав. Про це йдеться в заяві, яка 17 січня з’явилася на сторінці української делегації в Telegram.

За словами Кравчука, таким чином Росія намагається відійти від домовленостей. Він наголосив, що до врегулювання конфлікту може призвести тільки робота в нормандському форматі.

Мені важко згадати прецедент, коли невизнана юридична особа передає громадян певної держави фізичній особі. Я розцінюю заяви керівництва маріонеткових квазідержавних утворень як чергову спробу ухилитися від виконання міжнародних домовленостей на вищому державному рівні і зобов’язань, які взяла на себе РФ, як сторона конфлікту, — сказав Кравчук.



Також екс-президент наголосив, що будь-які спроби Росії та ОРДЛО ухилитися від виконання домовленостей не будуть мати жодного успіху. Він упевнений, що ці спроби не знайдуть підтримки серед міжнародних організацій та держав-партнерів.

Нагадаємо, влада самопроголошених ДНР та ЛНР вирішила передати Україні полонених. Українській стороні передадуть жінок, літніх людей та осіб, які страждають важкими захворюваннями.