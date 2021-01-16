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Ракурс
Возле Борисполя разбился вертолет. Фото: dtp.kiev.ua

Гражданский вертолет разбился на Киевщине (ФОТО)

16 янв 2021, 20:14
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Авария вертолета произошла в Киевской области в субботу, 16 января.

В районе города Борисполь вертолет потерпел крушение и упал на землю. Инцидент произошел около 15.00 тогда, когда пилот пытался совершить посадку вертолета. Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

На севере Киевской области потерпел крушение вертолет. В районе Борисполя. Как передает корреспондент «Думской», инцидент произошел примерно в 15.00. По предварительной информации, неудачно совершил посадку, — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в результате аварии никто не пострадал. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции происшествие пока не комментировали.

Возле Борисполя разбился вертолет. Фото: dtp.kiev.ua


Возле Борисполя разбился вертолет. Фото: dtp.kiev.ua

Напомним, в июле 2020 года в Российской Федерации разбился вертолет Ми-2, совершивший жесткую посадку вблизи поселка Кирсалово Ростовской области. В результате аварии пилот машины погиб на месте.

Источник: Ракурс


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