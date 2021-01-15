Британець. Фото: Unilad

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Ракурс

Жорсткий диск з біткоінами випадково викинув житель валлійського міста Ньюпорт. Тепер він розшукує викинутий у 2013 році диск, і обіцяє нагороду тому, хто відшукає його.

Чоловік накопичив 7,5 тис. біткоїнів, що зробило б його багатієм. Про це повідомляє видання Unilad.

35-річний працівник сфери IT Джеймс Хоуеллс останні вісім років просить міську владу дозволити йому відшукати жорсткий диск на місцевому звалищі. Він багато разів пропонував поділитися грошима з місцевою владою, якщо йому вдасться з їхньою допомогою знайти давно загублений жорсткий диск.

Чоловік заявив, що зміг заручитися підтримкою хедж-фонду, який готовий виділити до 3,5 млн фунтів на розкопки на звалищі. Але дозволу від міської ради він досі не отримав.

Згідно з проектом, британець планує покласти велику суму грошей на ескроу-рахунок, до якого міська влада отримає доступ в разі невдачі. Ці умови повинні бути прописані в контракті, який покриє ризики для місцевої влади.



Однак, за словами Хоуеллса, керівництво Ньюпорта під будь-якими приводами вважає за краще не зв’язуватися з ним. Власник диска не має наміру відмовлятися від своїх планів, бо курс біткоїна тільки зростає.

Представник міської ради Ньюпорта заявив, що чоловіку ясно дали зрозуміти, що не можуть допомогти у вирішенні проблеми.

Навіть якби ми погодилися на його прохання, залишається питання, хто буде оплачувати витрати, якщо жорсткий диск не вдасться знайти або він виявиться пошкоджений настільки, що відновити дані буде неможливо, — повідомили в міській раді.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що курс біткоїну продовжує бити всі рекорди. Цього року криптовалюта кілька разів досягала свого історичного максимуму за вартістю. На цей час вартість одного біткоїна становить 37 тис. 651 дол., що в гривнях дорівнює 1 млн 55 тис. 794 грн.