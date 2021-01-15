SpaceX запустить три місії на Місяць. Фото:

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Космічна компанія SpaceX обрана переможцем у конкурсі з відправлення до Місяця місії IM-2 за допомогою ракети Falcon 9 в 2022 році або пізніше.

Цей політ запланувала компанія Intuitive Machines, яка займається створенням місячного посадкового модуля Nova-C. Перший запуск запланований у жовтні 2021 року й також передбачає використання ракети SpaceX. Ракети Ілона Маска повинні доставити в Океан Бур, який розташований на видимій стороні Місяця, п’ять наукових приладів NASA. Про це повідомив портал Spacenews.

Очікується, що в рамках місії IM-2 платформа Nova-C також буде нести бурові установки NASA, які займатимуться пошуком водяного льоду під поверхнею Південного полюса Місяця.

Науковці стверджують, що від наявності льоду в полярних областях супутника залежить можливість будівництва населеної бази в недалекому майбутньому. Якщо води виявиться недостатньо, проект доведеться серйозно переглянути.

Крім двох місій Intuitive Machines в 2021 і 2022 роках, «Спейс Ікс» у 2022 році відправить на Місяць посадкову платформу XL-1, яку розробила компанія Masten Space Systems. Не виключено, що її на природний супутник Землі доставить один із перших космічних кораблів Starship.

Нагадаємо, 8 січня ракета «Фалькон 9» успішно вивела на орбіту турецький телекомунікаційний супутник Turksat 5A. Турецький супутник призначений для надання послуг цифрового телебачення і широкосмугового інтернету.