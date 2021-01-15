Чи будуть «віялові» відключення електроенергії під час морозів, повідомили енергетики

Електроенергія. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149057-chy-budut-viyalovi-vidkluchennya-elektroenergiyi-pid-chas-moroziv-povidomyly-energetyky.html

Ракурс

Відключення електроенергії через зниження температури та ускладнення погодних умов заперечили енергетики. НЕК «Укренерго» повідомляє, що планує покрити надмірне споживання електроенергії коштом використання резервних енергоблоків та резервного палива.

Наразі кількість запасів вугілля складає 688 тис. тонн при мінімально необхідних 900 тис. тонн. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Повідомляється, що попри це в період сезонного підвищення споживання електроенергії для балансування енергосистеми буде увімкнуто у роботу п’ятий енергоблок Запорізької АЕС (ЗАЕС), а також продовження роботи першого енергоблоку ЗАЕС до кінця доби 22 січня.

Таким чином, у найближчі вісім діб Запорізька АЕС зможе працювати шістьма блоками на загальній потужності 5 тис. 600 МВт.

У компанії наголошують, що використання графіків обмеження потужності (ГОП), для балансування споживання не має жодного відношення до так званих «віялових відключень», а тому не передбачає відключення споживачів.

Натомість він передбачає зниження потужності споживання окремих промислових підприємств, де це є можливим, без порушення технологічних процесів. Застосування такого інструменту оператором системи передачі заздалегідь погоджується з Міністерством енергетики.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що блогер та телеведучий Сергій Висоцький розповсюдив у мережі документ від 12 січня, у якому йдеться про віялові відключення електроенергії.



