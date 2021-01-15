Байдену радять призупинити санкції проти «Північного потоку-2»

https://racurs.ua/ua/n149056-baydenu-radyat-pryzupynyty-sankciyi-proty-pivnichnogo-potoku-2-zmi.html

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Дію американських санкцій проти газогону «Північного потоку-2» необхідно призупинити, як і будівництво цього об'єкту для того, щоб спокійно провести переговори між США і втягнутими в проект країнами.

Так вважає радник обраного президента США Джо Байдена Ніклас Бернс, який повідомив про це в інтерв’ю газеті Handelsblatt.

Європейці повинні зупинити будівництво «Північного потоку-2», а американці призупинити дію санкцій. Це дозволить новій адміністрації США конфіденційно і спокійно поговорити з урядом Німеччини і іншими залученими країнами, — сказав Бернс.

13 січня з’явилася інформація про те, що Держдеп США попередив ряд європейських компаній, які, за версією американського відомства, допомагають у будівництві «Північного потоку-2», про можливий ризик введення проти них санкцій з боку Вашингтона.

Нагадаємо, що цей газогон будується від Росії до ФРН по дну Балтійського моря з метою прямих поставок газу в Європу. Країни Євросоюзу в основному підтримують проект і беруть участь в його реалізації. Проти виступають США, країни Балтії, Польща і Україна.

Вашингтон запровадив односторонні екстериторіальні санкції проти проекту в грудні 2019 року, а потім розширив їх, прийнявши оборонний бюджет на 2021 рік. Цей документ поширив обмеження на організації, що надали послуги для тестування, інспекції або сертифікації. Норвезька компанія DNV GL вже підтвердила, що припиняє всі дії по перевірці газопроводу і не зможе його сертифікувати.