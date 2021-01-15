16 січня шанують День пам’яті кіборгів

Кіборг. Фото: прес-служба ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n149075-16-sichnya-shanuut-den-pam-yati-kiborgiv.html

Ракурс

16 січня в Україні шанують пам’ять кіборгів — саме так прозвали захисників Донецького аеропорту, які захищали об'єкт з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року під час війни на сході України.

Оборона Донецького аеропорту протривала 242 дні — всього на тиждень менше, ніж героїчна оборона Севастополя (2 листопада 1941 — 3 липня 1942), і набагато більше, ніж оборона Берестя (22 червня — 20 липня 1941) під час Німецько-радянської війни.

Аеропорт мав особливе значення для забезпечення логістики Збройних сил України. Після того як у травні противник зберіг за собою контроль за приблизно 150 км держкордону, утримання аеропортів вже не мало стримуючого чинника для російської агресії. Однак, ця територія могла стати плацдармом для наступу українських військ на Донецьк.

За результатами мінських домовленостей протиборчі сторони повинні були створити розмежувальну зону між російськими загонами та українськими військами. Польові командири бойовиків у зв’язку з цим вирішили здобути демонстративну політичну перемогу. Вони кинули свої загони в лобову атаку, щоб до моменту створення 30-кілометрової зони і виведення українських військ заявити, що українці не пішли самі, а аеропорт узятий штурмом.

Попри відступ останніх захисників безпосередньо з території Донецького аеропорту, позиції українських сил проходять у безпосередній близькості до нього, а тому бойові дії різної інтенсивності тривали там ще довго. Втрати бойовиків за весь час кампанії склали не менше 800 осіб убитими та 1500−2000 пораненими.

16 січня в Україні вшановують пам’ять захисників Донецького аеропорту. Це напівофіційний день пам’яті, встановлений з ініціативи самих кіборгів. Цього дня відбуваються поминальні та вшанувальні заходи, у тому числі за участі вищих осіб держави. Однак, доступних пояснень того, чому обрана саме така дата, немає.

У цей день відбулося:

1918 — Українська Центральна Рада ухвалила закон про створення української добровольчої армії;

1919 — у Києві за дорученням голови Директорії Симона Петлюри, для популяризації української музичної культури за кордоном, музичним відділом Міністерства освіти УНР створена Українська республіканська капела;

1919 — Українська Директорія оголосила війну більшовицькій Росії;

1924 — іспанський льотчик Пабло Пескара протримався в повітрі на гелікоптері власної конструкції 8 хвилин 13 секунд, пролетівши більше кілометра;

1957 — у Ліверпулі відкрився The Cavern Club, в якому почала виступати група «The Beatles»;

1969 — чеський студент Ян Палах здійснив акт самоспалення в Празі на Вацлавськой площі на знак протесту проти радянського вторгнення до Чехословаччини 1968 року;

1984 — Майкл Джексон одержав 8 статуеток «Ґреммі» за альбом Thriller;

1997 — компанія Microsoft випустила Office 97, комплексну офісну програму, яка миттєво стала бестселером і завоювала 80% ринку;

2006 — Елен Джонсон-Серліф склала присягу як президент Ліберії, ставши першою жінкою-главою держави в Африці;

2014 — в Україні прийняті «закони про диктатуру» («Диктаторські закони 16 січня»).

У цей день народилися: