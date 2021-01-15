16 января чтят День памяти киборгов

Киборги. Фото: пресс-служба ВСУ

https://racurs.ua/n149075-16-yanvarya-prazdnuut-den-pamyati-kiborgov.html

Ракурс

16 января в Украине чтят память киборгов — именно так прозвали защитников Донецкого аэропорта, которые защищали объект с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 во время войны на востоке Украины.

Оборона Донецкого аэропорта продлилась 242 дня — всего на неделю меньше, чем героическая оборона Севастополя (2 ноября 1941 — 3 июля 1942), и гораздо больше, чем оборона Берестя (22 июня — 20 июля в 1941) во время Немецко-советской войны.

Аэропорт имел особое значение для обеспечения логистики Вооруженных сил Украины. После того как в мае противник сохранил за собой контроль за примерно 150 км госграницы, удержание аэропорта уже не имело сдерживающего фактора для российской агрессии. Однако эта территория могла стать плацдармом для наступления украинских войск на Донецк.

По результатам минских договоренностей противоборствующие стороны должны были создать разграничительную зону между российскими отрядами и украинскими войсками. Полевые командиры боевиков в связи с этим решили получить демонстративную политическую победу. Они бросили свои отряды в лобовую атаку, чтобы до момента создания зоны и вывода украинских войск заявить, что украинцы не ушли сами, а аэропорт взят штурмом.

Несмотря на отступление последних защитников непосредственно с территории Донецкого аэропорта, позиции украинских сил проходят в непосредственной близости от него, а потому боевые действия разной интенсивности продолжались там еще долго. Потери боевиков за все время кампании составили не менее 800 человек убитыми и 1500−2000 ранеными.

16 января в Украине чтят память защитников Донецкого аэропорта. Это полуофициальный день памяти, установленный по инициативе самих киборгов. В этот день проходят поминальные и мероприятия памяти, в том числе с участием высших лиц государства. Однако, доступных объяснений того, почему выбрана именно эта дата, нет.

В этот день произошло:

1918 — Украинская Центральная Рада приняла закон о создании украинской добровольческой армии;

1919 — в Киеве по поручению председателя Директории Симона Петлюры, для популяризации украинской музыкальной культуры за рубежом, музыкальным отделом Министерства образования УНР создана Украинская республиканская капелла;

1919 — Украинская Директория объявила войну большевистской России;

1924 — испанский летчик Пабло Пескара продержался в воздухе на вертолете собственной конструкции 8 минут 13 секунд, пролетев более километра;

1957 — в Ливерпуле открылся The Cavern Club, в котором начала выступать группа «The Beatles»;

1969 — чешский студент Ян Палах совершил акт самосожжения в Праге на Вацлавской площади в знак протеста против советского вторжения в Чехословакии в 1968 году;

1984 — Майкл Джексон получил 8 статуэток «Грэмми» за альбом Thriller;

1997 — компания Microsoft выпустила Office 97, комплексную офисную программу, которая мгновенно стала бестселлером и завоевала 80% рынка;

2006 — Элен Джонсон-Серлиф принесла присягу как президент Либерии, став первой женщиной-главой государства в Африке;

2014 — в Украине приняты «законы о диктатуре» («законы 16 января»).

В этот день родились: