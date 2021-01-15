Кейт Миддлтон получила необычный подарок от Меган Маркл

Кейт Миддлтон. Фото: HELLO

https://racurs.ua/n149074-keyt-middlton-poluchila-neobychnyy-podarok-ot-megan-markl.html

Ракурс

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, 9 января праздновала свой 39-й день рождения. Так как он выпал на период локдауна в Великобритании, от шумного торжества герцогине пришлось отказаться.

Поэтому герцогиня отметила день рождения в кругу семьи. Об этом сообщает US Weekly.

Отмечается, что в этот день принц Уильям, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи были заняты подготовкой чаепития в поместье Анмер-холл в Норфолке, которое стало для Кейт Миддлтон полной неожиданностью. Теперь же стало известно, что герцогиня Кембриджская получила в подарок от своих близких.

Принц Уильям, муж Кейт Миддлтон, преподнес герцогине серьги с бриллиантами и сапфирами. О том, что лучшие друзья девушек — это бриллианты, а еще аметисты, жемчуга, турмалины и прочее, принц Уильям, видимо, запомнил на всю жизнь после того, как подарил Кейт «самый нелепый», по его словам, презент.

Так, однажды Уильям подарил Кейт бинокль. По его словам, она никогда ему не забудет столь неудачного подарка. Принц ожидал, что на тот момент будущая герцогиня обрадуется подобному подарку, однако Миддлтон оказалась поклонницей более классических подарков.

Сообщается, что помимо подарков от детей и мужа Кейт Миддлтон удивили герцоги Сассекские. Они прислали супруге принца Уильяма открытку и «продуманные подарки», которые удивили Кейт. Для герцогини такой сюрприз оказался приятным, поскольку она ничего не ждала от пары.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, оказалась дальней родственницей голливудских актрис сестер Фэннинг. Генеалогическое исследование показало, что они являются прямыми потомками короля Англии Эдуарда III. Сестры Фэннинг далекие кузины для Кейт Миддлтон, которую также связывают родственные связи с королем Эдуардом.