Кейт Міддлтон отримала незвичайний подарунок від Меган Маркл

Кейт Міддлтон. Фото: HELLO

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Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, 9 січня святкувала свій 39-й день народження. Оскільки він випав на період локдауну в Великій Британії, від урочистого свята герцогині довелося відмовитися.

Тому герцогиня відсвяткувала день народження у родинному колі. Про це повідомляє US Weekly.

Зазначається, що в цей день принц Вільям, принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї були зайняті підготовкою чаювання в маєтку Анмер-хол в Норфолку, яке стало для Кейт Міддлтон повною несподіванкою. Тепер же стало відомо, що герцогиня Кембриджська отримала в подарунок від своїх близьких.

Принц Вільям, чоловік Кейт Міддлтон, подарував герцогині сережки з діамантами та сапфірами. Про те, що найкращі друзі дівчат — це діаманти, а ще аметисти, перли, турмаліни та інше, принц Вільям, мабуть, запам’ятав на все життя після того, як подарував Кейт «найбезглуздіший», за його словами, презент.

Так, одного разу Вільям подарував Кейт бінокль. За його словами, вона ніколи йому не забуде настільки невдалого подарунка. Принц чекав, що на той момент майбутня герцогиня зрадіє подібному подарунку, однак Міддлтон виявилася прихильницею більш класичних презентів.

Повідомляється, що крім подарунків від дітей і чоловіка Кейт Міддлтон здивували герцоги Сассекські. Вони надіслали дружині принца Вільяма листівку і «продумані подарунки», які здивували Кейт. Для герцогині такий сюрприз виявився приємним, оскільки вона нічого не чекала від пари.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, виявилася далекою родичкою голлівудських актрис сестер Феннінг. Генеалогічне дослідження показало, що вони є прямими нащадками короля Англії Едуарда III. Сестри Феннінг далекі кузини для Кейт Міддлтон, яку також пов’язують родинні зв’язки з королем Едуардом.