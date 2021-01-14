Кейт Міддлтон. Фото: HELLO

https://racurs.ua/ua/n149030-keyt-middlton-vyyavylasya-rodychkou-golivudskyh-zirok-foto.html

Ракурс

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, виявилася далекою родичкою голлівудських акторок сестер Феннінг. Генеалогічне дослідження показало, що вони є прямими нащадками короля Англії Едуарда III.

Сестри Феннінг є далекими кузинами Кейт Міддлтон, яку також пов’язують родинні зв’язки з королем Едуардом. Про це повідомляє видання Daily Express.

Так, король Англії Едуард III був одружений із Філіпою де Авен — дочки Вільгельма I Доброго. Дакота і Ель пов’язані з ним через матір Хізер Джой Аррінгтон, яка йому прапраонука.

Старша з сестер, Дакота Феннінг, відома своїми дитячими ролями. Вона знялася у фільмах «Я — Сем», «Гнів», «Війна світів». А молодша з сестер, Ель Феннінг, відома фільмами «Вавилон», «Загадкова історія Бенджаміна Баттона», «Супер 8», «Чаклунка», «Неоновий демон».





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон 9 січня святкувала свій 39-й день народження. З цієї нагоди дружину принца Вільяма урочисто поздоровила королівська родина. До дня народження герцогині члени британської корони показали архівне фото Кейт Міддлтон та Єлизавети II.