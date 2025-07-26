росія масовано глушить GPS у країнах Балтії та Польщі

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році в країнах Європи фіксуються регулярні перешкоди GPS-сигналів.

Особливо часто це відбувається у повітряному просторі над Естонією, Фінляндією та Польщею. Литовський міністр транспорту Еугеніюс Сабутіс повідомив, що лише у червні в Литві було зафіксовано понад тисячу випадків GPS-перешкод — майже вдвічі більше, ніж у травні. Винуватцем цих перешкод, на думку цілої низки експертів, стала росія.

Військові аналітики в першу чергу звертають увагу на область Калінінграда, де, як писали західні ЗМІ, розташовується потужна військова інфраструктура для ведення радіоелектронної боротьби. Польські дослідники видання Defense News з’ясували, що джерела перешкод перебувають не на російських кораблях, як передбачалося раніше, а на суші на території області Калінінграда.

Від збоїв навігації страждає не лише авіація, а й морський транспорт. Як пояснили BILD аналітики GeoInsider, окрім GPS-перешкод, росія може підробляти дані судів свого «тіньового флоту» через автоматичну систему ідентифікації AIS.

Такі атаки складніше виявити, але вони призводять до того, що судна «зникають» або з’являються в зовсім інших місцях, — зазначають експерти.

Влада країн Балтії та Польщі підозрює, що таким чином росія намагається приховати незаконні постачання нафти в обхід санкцій.

У березні цього року вісім європейських країн, включаючи країни Балтії, Польщу, Францію та Україну, подали скаргу до ООН, безпосередньо звинувативши росію у глушінні GPS.