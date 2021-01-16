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17 января отмечают Всемирный день снега. Фото: vogazeta.ru
17 января отмечают Всемирный день снега и день Зосима Соловецкогоhttps://racurs.ua/n149100-17-yanvarya-otmechaut-vsemirnyy-den-snega-i-den-zosima-soloveckogo.htmlРакурс
17 января церковный праздник преподобного Феоктиста Кукумского и мученика Зосимы. Древние украинцы чествовали Зосиму Соловецкого, который считается покровителем пчеловодов и одним из основателей Соловецкого монастыря. В этот день Зосиму просят о хорошем сборе меда.
Этот день в народе еще прозвали Зосима-пасека. Чтобы задобрить Зосиму, на стол обязательно ставили мед и приготовленные из него лакомства — медовые конфеты или пряники.
Народные приметы на 17 января:
- На деревьях лежит много снега — у пчеловодов будет удачный год.
- Небо 17 января безоблачное — сильные морозы будут стоять еще довольно долго.
- Звездное небо без облаков — будет солнце и мороз.
17 января во всем мире отмечают День снега. Праздник учредила Международная федерация лыжного спорта (FIS) в 2011 году, первые мероприятия состоялись в 2012 году. Праздник призван популяризировать зимние виды спорта в молодежной среде.
В этот же день в мире отмечают День прощения себя за невыполнение своих новогодних обещаний, Национальный день горячего ромового напитка в США, Конный фестиваль в Латвии и праздник святого Антония Княжества Андорра.
17 января в истории:
- 1209 год — в Кембридже заработал университет.
- 1605 год — впервые опубликовали роман Сервантеса «Дон Кихот».
- 1969 год — The Beatles выпустили пластинку Yellow Submarine.
- 1987 год — создан Совет женщин Украины.
- 1991 год — началась американская военная операция в Ираке «Буря в пустыне».
Напомним, 16 января в Украине почтили память киборгов — защитников Донецкого аэропорта, которые защищали объект с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года во время войны на Донбассе.
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