Еще почти 6 тыс. украинцев стали COVID-позитивными — новые данные Минздрава

Еще почти 6 тыс. украинцев стали COVID-позитивными — новые данные Минздраваhttps://racurs.ua/n149101-esche-pochti-6-tys-ukraincev-stali-covid-pozitivnymi-novye-dannye-minzdrava.htmlРакурс
Коронавирус в Украине по состоянию на утро 17 января, обнаружили у 5 тыс. 990 человек. COVID-19 унес жизни 116 пациентов.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы — 2 тыс. 131 человек;
летальных случаев — 116;
выздоровели — 8 тыс. 777 человек.
Всего лаборатории осуществили 27 тыс. 975 тестов. За все время пандемии в Украине заболело 1,16 млн человек, победили болезнь — 865,9 тыс. украинцев. Коронавирусная инфекция унесла жизни 20 тыс. 802 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в: Киеве — 793;
Киевской области — 362;
Запорожской области — 332;
Одесской области — 330;
Николаевской области — 328.
Три простых правила противоэпидемической безопасности — соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук — спасают жизни. Берегите себя и родных, — отметил Степанов.