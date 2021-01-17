Еще почти 6 тыс. украинцев стали COVID-позитивными — новые данные Минздрава

https://racurs.ua/n149101-esche-pochti-6-tys-ukraincev-stali-covid-pozitivnymi-novye-dannye-minzdrava.html

Ракурс

Коронавирус в Украине по состоянию на утро 17 января, обнаружили у 5 тыс. 990 человек. COVID-19 унес жизни 116 пациентов.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 2 тыс. 131 человек;

летальных случаев — 116;

выздоровели — 8 тыс. 777 человек.

Всего лаборатории осуществили 27 тыс. 975 тестов. За все время пандемии в Украине заболело 1,16 млн человек, победили болезнь — 865,9 тыс. украинцев. Коронавирусная инфекция унесла жизни 20 тыс. 802 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в: Киеве — 793;

Киевской области — 362;

Запорожской области — 332;

Одесской области — 330;

Николаевской области — 328.