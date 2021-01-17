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Ракурс
Еще почти 6 тыс. украинцев стали COVID-позитивными — новые данные Минздрава

Еще почти 6 тыс. украинцев стали COVID-позитивными — новые данные Минздрава

17 янв 2021, 08:31
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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 17 января, обнаружили у 5 тыс. 990 человек. COVID-19 унес жизни 116 пациентов.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 2 тыс. 131 человек;

  • летальных случаев — 116;

  • выздоровели — 8 тыс. 777 человек.

Всего лаборатории осуществили 27 тыс. 975 тестов. За все время пандемии в Украине заболело 1,16 млн человек, победили болезнь — 865,9 тыс. украинцев. Коронавирусная инфекция унесла жизни 20 тыс. 802 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в: Киеве — 793;

  • Киевской области — 362;

  • Запорожской области — 332;

  • Одесской области — 330;

  • Николаевской области — 328.


Три простых правила противоэпидемической безопасности — соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук — спасают жизни. Берегите себя и родных, — отметил Степанов.

Источник: Ракурс


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