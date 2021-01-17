Землетрясение в Индонезии похоронило свыше 50 человек

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Землетрясение в Индонезии похоронило свыше полусотни человек — в провинции Западный Сулавеси по меньшей мере 56 человек погибли в результате серии землетрясений.

По данным Национального агентства страны по смягчению последствий стихийных бедствий, число раненых составляет 826 человек. Об этом пишет «Синьхуа».

В пострадавшем регионе уже возобновлена работа электросетей и функционирование главной дороги, которая получила повреждения в серии подземных толчков.

На острове Сулавеси около 15 тыс. местных жителей остались без крыши над головой. Они ищут убежища в горах или переполненных центрах для размещения пострадавших.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,2 произошло на острове в ночь на пятницу. Эпицентр расположен в шести км к северо-востоку от города Маджене на глубине 10 км.