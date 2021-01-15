Землетрус в Індонезії. Фото: Twitter

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Землетрус в Індонезії силою 6,2 бала в провінції Західний Сулавесі забрав життя сімох людей, щонайменше 657 отримали поранення.

Епіцентр землетрусу знаходився в 6 км на північний схід від міста Мажен на глибині 10 км, пише Reuters.

Четверо загиблих та 637 постраждалих зафіксували в місті Маджене, ще про трьох жертв та два десятки травмованих повідомили в провінції Мамуджу. Рятувальники продовжують діставати потерпілих з-під завалів.

За попередньою інформацією, зруйновано 62 будинки, зокрема два готелі, медичний центр і військовий офіс в Мамуджу, а також торговий центр.

Близько двох тисяч жителів втекли в більш безпечне місце. Є матеріальні збитки, зокрема серйозно постраждали готель «Мале» і офіс губернатора Західного Сулавесі, — йдеться у повідомленні.

Національне агентство Індонезії щодо пом’якшення наслідків стихійних лих заявило, що за останні 24 години низка землетрусів спричинила щонайменше три зсуви, які заблокували головну дорогу, що сполучає Мамуджу з Маджене. Електропостачання було припинено.

Індонезія — країна з високою тектонічною активністю, в якій регулярно відбуваються землетруси. Тисячі людей загинули в результаті руйнівного землетрусу силою 6,2 бала і подальшого цунамі, які обрушилися на місто Палу в Сулавесі у 2018 році.