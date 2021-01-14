Як викрити брехуна, розповіли вчені

Брехун. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149032-yak-vykryty-brehuna-rozpovily-vcheni.html

Ракурс

Як зрозуміти, що тобі брешуть — це питання хвилює багатьох людей, які не хочуть стати жертвами обману. Експерименти вчених з Нідерландів і Великої Британії показали, що у брехунів є свої характерні риси, за якими їх можна виявити.

З’ясувалося, що брехуни копіюють рухи своїх «жертв». Відповідна стаття про дослідження опублікована в журналі Royal Society Open Science.

Так, повідомляється, що вчені провели експеримент, в яких брали участь студенти коледжів. Під час експерименту задіяли 98 осіб чоловічої статі у віці від 18 до 36 років (одну стать вибрали для того, щоб уникнути впливу відмінностей на координацію рухів учасників).

Добровольців при цьому просили вирішити складну головоломку, а потім розповісти про неї іншим учасникам. Перед проведенням експерименту вчені збрехали добровольцям про те, що головоломка буде легкою, хоча вона такою не була.

За задумом, саме це повинно було сприяти тому, щоб і самі учасники збрехали згодом іншим добровольцям, коли розповідали їм про вирішене завдання. Під час експерименту всіх учасників забезпечили датчиками, за допомогою яких вчені фіксували рухи тіла. При цьому завдання розписали так, що студентам доводилося брехати все більш витончено.

За результатами проведеного експерименту з’ясувалося, що брехуни імітували рухи тіла тих, кого обманювали. І чим складніше була брехня, тим точніше вони копіювали поведінку партнера. Дослідники припускають, що це може бути пов’язано з тим, що витончений обман вимагає великої розумової роботи, тому тіло змушене імітувати рухи іншої людини, а не генерувати їх самостійно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що інтерес до роботи залежить не тільки від вибору професії, а й від безлічі інших чинників. Американські вчені показали, що початковий вибір професії більш важливий для продуктивності праці і ймовірного підвищення по службі.