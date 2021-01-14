15 січня святкують день народження українського гімну та «Вікіпедії»

Гімн. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149031-15-sichnya-svyatkuut-den-narodjennya-ukrayinskogo-gimnu-ta-vikipediyi.html

Ракурс

15 січня в Україні святкують день народження музичної редакції Державного Гімну України, яку написав Михайло Вербицький. Державний Гімн України — один із головних державних символів України поряд із прапором і гербом. Державним гімном є пісня «Ще не вмерла України». Слова до неї написав Павло Чубинський, а музику — Михайло Вербицький. Офіційна музична редакція гімну була ухвалена Верховною Радою 15 січня 1992 року.

Створення українського гімну бере початок з осені 1862 року, коли на одній з вечірок у Павла Чубинського сербські студенти, що навчалися в Київському університеті, співали патріотичну пісню. Чубинському пісня дуже сподобалася, і він раптом подався в іншу кімнату, а через пів години вийшов звідти з готовим текстом пісні «Ще не вмерла Україна», яку тут же проспівали на сербський мотив. Деякі дослідники вважають, що на написання також вплинули мотиви мазурки «Jeszcze Polska nie zgineła…», яка згодом стала польським гімном.

Отримавши поширення на Західній Україні, вірш не пройшов повз увагу релігійних діячів того часу. Один із них, отець Михайло (Вербицький), знаний композитор свого часу, захоплений віршем Павла Чубинського написав музику до нього.

15 січня 1992 року музичну редакцію Миколи Скорика та Євгена Станковича Державного гімну затвердила Верховна Рада України, що знайшло своє відображення у Конституції України. Всю оркестровку здійснив Олександр Морозов.

Також у цей день святкують день народження найвідомішої інтернет-енциклопедії. «Вікіпедія» — загальнодоступна вільна багатомовна онлайн-енциклопедія. Назва утворена від слів «вікі» (технології для створення сайтів) та «енциклопедія». Засновниками «Вікіпедії» є Ларрі Сенгер та Джиммі Вейлз. Офіційне відкриття відбулося 15 січня 2001 року.

Будь-хто, у кого є доступ до читання «Вікіпедії», також може редагувати практично всі її статті. Вікіпедія — п’ятий за популярністю веб-сайт у світі.

Станом на березень 2020 року містить понад 50 млн статей, що написані добровольцями з усього світу. Учасників «Вікіпедії» називають вікіпедистами. В березні 2013 року сайт відвідали понад 517 млн осіб. Як інтернет-довідник «Вікіпедія» є найбільшою і найпопулярнішою серед подібних сайтів. За обсягом відомостей і тематикою «Вікіпедію» вважають найповнішою енциклопедією, яку коли-небудь створювали за всю історію людства.

У цей день відбулося:

1776 — у Львові вийшов перший примірник «Gazette de Leopol», першого відомого періодичного видання на території України;

1797 — Джон Етерінгтон з Лондона вперше у Великій Британії почав продаж у своєму магазині нового типу головного убору — циліндра;

1907 — доктор Лі де Форест, визнаний у світі як «батько радіо і дід телебачення», запатентував триелектродну вакуумну трубку, пристрій, котрий дав змогу перетворити радіо на практично використовуваний пристрій передачі голосу та музики;

1919 — після провалу збройного комуністичного повстання в Берліні, урядові війська схопили і без суду стратили ініціаторів повстання, засновників німецької Компартії 48-річних Карла Лібкнехта і Розу Люксембург;

1945 — відділи НКВС штурмували «бандерівську столицю» — містечко Космач. У ході бою загинув командир дивізії ВВ НКВС Герой Радянського Союзу полковник М. Дергачов та 386 енкаведистів;

1992 — Бернерс-Лі Тім, «батько World Wide Web», випустив веб-браузер — програму, яка дає можливість переглядати ресурси інтернету;

1992 — Президією Верховної Ради України затверджено музичну редакцію Державного гімну України, автором якої є Михайло Вербицький;

2001 — почав працювати сайт Вікіпедія.

У цей день народилися: