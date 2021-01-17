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Лоббист Кремля Шредер назвал «недозволенные границы», которые перешла Россия

Лоббист Кремля Шредер назвал «недозволенные границы», которые перешла Россия

17 янв 2021, 09:24
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Герхард Шредер, бывший немецкий канцлер и многолетний лоббист газовых инициатив Кремля, назвал границы, которые, по его мнению, «перешла Россия». Об этом он рассказал в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel, обнародованному в субботу.

Примером того, что РФ «перешла недозволенные границы», кроме действий Москвы против Украины, Шредер назвал хакерские атаки, в том числе и на серверы Бундестага. Официальная Москва до сих пор отрицает свою причастность к ним, пишет DW.

В то же время Шредер отметил, что эти компьютерные атаки не дают ответа на вопрос о том, как нужно относиться к России.

Мы же не меняем отношение к США, когда они прослушивают мобильный телефон канцлера, — напомнил он.

Кроме этого, экс-канцлер осудил покушения РФ на Сергея Скрипаля и Алексея Навального, а также раскритиковал поддержку Кремлем правопопулисткой партии «Альтернатива для Германии».


Я считаю, что это — ошибка. Я не могу этого понять, — заявил Шредер.

Напомним, после того, как Шредер оставил пост канцлера Германии в 2005 году, он стал председателем наблюдательного совета Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток», а в 2017 году был избран председателем совета директоров российской энергетической компании «Роснефть». Шредера считают близким к президенту России Владимиру Путину.


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