Пройдут ли местные выборы на Донбассе 28 марта, рассказал ЦИК

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Возможность проведения местных выборов на отдельных территориях Донбасса 28 марта 2021 года, руководствуясь отчетами Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций, оценила Центральная избирательная комиссия.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, Донецкая и Луганская ОГА отметили, что несмотря на договоренности о режиме «тишины», вооруженные формирования России продолжают обстреливать подконтрольные Украине населенные пункты на линии разграничения.

Учитывая выводы командования операции Объединенных сил, СБУ в связи с вооруженной агрессией России на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей невозможно обеспечить должную безопасность граждан и избежать террористическим угрозам во время организации и проведения первых местных выборов 28 марта, — говорится в сообщении ЦИК 16 января.

Центризбирком выразил надежду, что в ближайшем будущем выборы в 18 территориальных общинах Донбасса состоятся в безопасных условиях и с соблюдением законодательства Украины и международных стандартов.

Напомним, в перечень общин, где должны были состояться выборы, входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь — Северодонецкого и Счастьевского районов Луганской области.