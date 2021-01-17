Саміт G7 в червні — Лондон розкрив деталі зустрічі

https://racurs.ua/ua/n149106-samit-g7-v-chervni-london-rozkryv-detali-zustrichi.html

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Саміт G7 відбудеться 11−13 червня в графстві Корнуолл на південному заході Англії. Інформацію про зустріч лідерів країн «Великої сімки» підтвердив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Таким чином вперше з початку пандемії коронавірусу лідери семи провідних економік світу поспілкуються в очному форматі. Зустріч пройде в місті Карбіс Бей у графстві Корнуолл.

Саміт повинен відвідати президент США Джо Байден. Також ця зустріч G7 стане останньою в такому форматі для Ангели Меркель на посаді канцлера Німеччини. Головною темою переговорів стане відновлення після COVID-19. Борис Джонсон раніше зазначив, що має намір використати головування Лондона в G7, щоб сприяти глобальним процесам відновлення після пандемії.

Коронавірус, безсумнівно, — це найбільш руйнівна сила з бачених останніми поколіннями і найбільше випробування для сучасного світопорядку, — заявив прем'єр Британії.



У саміті на запрошення Джонсона також візьмуть участь в якості гостей лідери Австралії, Індії та Південної Кореї.

Нагадаємо, в G7 входять Німеччина, Велика Британія, Італія, Канада, США, Франція і Японія. У 2020 році зустріч G7 повинна була проходити в заміській резиденції президента США в Кемп-Девіді, однак через пандемію її спочатку перенесли на осінь, а потім американський лідер Дональд Трамп відмовився від заходу.