Вакцинація від коронавірусу в Україні. Фото: drohobych.com

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Вакцинація від коронавірусу в Україні відбудеться в кілька етапів. Народні депутати не підпадають під перші два етапи, вакцинуватися якнайшвидше зможуть лише нардепи старшого віку з супутніми захворюваннями.

Перша заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук висловила позицію, що нардепи повинні вакцинуватися за власний кошт, коли в Україні з’явиться комерційна вакцинація, повідомляє «УНН».

Нардепи не підпадають під перші два етапи вакцинації. Якщо там у когось старший вік і супутні захворювання, то так вони найшвидше зможуть в другий етап потрапити. Але не тому, що вони народні депутати, а тому, що вони люди старшого віку й у них є супутні захворювання, — сказала Кравчук.

Також вона висловила думку, що нардепи повинні вакцинуватися за власний кошт, коли в Україні з’явиться комерційна вакцинація. За її словами, таку позицію поділяють багато з її колег.

Треба розуміти, що це не буде раніше, ніж друге півріччя 2021 року. Зараз усі виробники підписують контракти, в першу чергу, з державами, бо держави їм гарантують багатомільйонні дози, а вже потім будуть відбуватися комерційні речі. Зараз немає обмежень щодо того, аби сертифікована вакцина була доступна в клініках для тих, хто може це собі дозволити, — розповіла Євгенія Кравчук.

Заступниця голови фракції «Слуга народу» сказала, що в середньому вакцина буде коштувати 800 грн, але платно зробити щеплення можна буде не в найближчі місяці.

За словами очільника МОЗ Максима Степанова, перші два етапи вакцинації будуть безкоштовними. Перший етап охоплює медиків та військовослужбовців, а другий — людей старшого віку з супутніми захворюваннями.

Також він запевнив, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться у другій половині лютого.