Дату затвердження граничної ціни на газ для українців назвали ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n149112-datu-zatverdjennya-granychnoyi-ciny-na-gaz-dlya-ukrayinciv-nazvaly-zmi.html

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Ціна на газ для населення у 2021 році буде знижена завдяки рішенню Кабінету міністрів України. Стало відомо, коли уряд ухвалить відповідну постанову та скільки часу діятиме знижена ціна.

У понеділок Кабінет міністрів планує встановити граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за куб.м. Про це пише «Економічна правда» з посиланням на джерело в Кабміні.

Гранична ціна діятиме на період карантину, але не довше 31 вересня, — йдеться у повідомленні.

Ціна 6,99 грн за куб. м (з ПДВ) не включає в себе вартість розподілу.

Очільник енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус заявив, що поряд з обмеженням ціни газу до 6,99 грн/куб. м, також буде обмежено розмір тарифу на розподіл газу — до 1,79 грн/куб. м.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив про відновлення державного регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону. Такі дії української влади із занепокоєнням сприйняли в Міжнародному валютному фонді. В МВФ нагадали, що перехід на ринок газу та відмова від держрегулювання — умова отримання траншу.

Антимонопольний комітет найближчим часом перевірить обґрунтованість та прозорість формування тарифів на розподіл газу та у разі виявлення порушень змусить регулятора виправити ситуацію.