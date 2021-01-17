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Дату затвердження граничної ціни на газ для українців назвали ЗМІ

Дату затвердження граничної ціни на газ для українців назвали ЗМІ

17 січ 2021, 14:54
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Ціна на газ для населення у 2021 році буде знижена завдяки рішенню Кабінету міністрів України. Стало відомо, коли уряд ухвалить відповідну постанову та скільки часу діятиме знижена ціна.

У понеділок Кабінет міністрів планує встановити граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за куб.м. Про це пише «Економічна правда» з посиланням на джерело в Кабміні.

Гранична ціна діятиме на період карантину, але не довше 31 вересня, — йдеться у повідомленні.

Ціна 6,99 грн за куб. м (з ПДВ) не включає в себе вартість розподілу.

Очільник енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус заявив, що поряд з обмеженням ціни газу до 6,99 грн/куб. м, також буде обмежено розмір тарифу на розподіл газу — до 1,79 грн/куб. м.


Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив про відновлення державного регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону. Такі дії української влади із занепокоєнням сприйняли в Міжнародному валютному фонді. В МВФ нагадали, що перехід на ринок газу та відмова від держрегулювання — умова отримання траншу.

Антимонопольний комітет найближчим часом перевірить обґрунтованість та прозорість формування тарифів на розподіл газу та у разі виявлення порушень змусить регулятора виправити ситуацію.


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