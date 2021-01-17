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Дату утверждения предельной цены на газ для украинцев назвали СМИ

Дату утверждения предельной цены на газ для украинцев назвали СМИ

17 янв 2021, 14:54
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Цена на газ для населения в 2021 году будет снижена благодаря решению Кабинета министров Украины. Стало известно, когда правительство примет соответствующее постановление и сколько времени будет действовать «льготная» цена.

В понедельник, 18 января, Кабинет министров планирует установить предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за куб. м. Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на источник в Кабмине.

Предельная цена будет действовать на период карантина, но не дольше 31 сентября, — говорится в сообщении.

Цена 6,99 грн за куб. м (с НДС) не включает в себя стоимость распределения. Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил, что наряду с ограничением цены газа до 6,99 грн/куб. м, также будет ограничен размер тарифа на распределение газа — до 1,79 грн/куб. м.


Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил о восстановлении государственного регулирования цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона. Такие действия украинской власти с беспокойством восприняли в Международном валютном фонде. В МВФ напомнили, что переход на рынок газа и отказ от госрегулирования — условие получения транша.

Антимонопольный комитет в ближайшее время проверит обоснованность и прозрачность формирования тарифов на распределение газа и в случае выявления нарушений заставит регулятора исправить ситуацию.


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