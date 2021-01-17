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Корабль РФ затонул в Черном море, есть жертвы — идут поиски уцелевших

Корабль РФ затонул в Черном море, есть жертвы — идут поиски уцелевших (ФОТО, ВИДЕО)

17 янв 2021, 14:07
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Корабль РФ затонул в Черном море — сухогруз «Арвин» потерпел крушение у берегов Турции. Сейчас идет спасательная операция, во время которой турецкая сторона задействовала фрегат ВМС.

Российский сухогруз затонул в Черном море у берегов Турции, — пишет Anadolu Agency.

Согласно предварительным данным, удалось спасти нескольких членов экипажа. В частности, Анкара сообщает о пяти уцелевших в кораблекрушении. Кроме этого, найдены тела двух погибших. По словам губернатора провинции Айдын Синана Гюнер, сухогруз под российским флагом шел в порт Бургаса, однако затонул у побережья в районе Инкума.

Была начата операция по спасению членов команды, которые, вероятно, находятся на трех шлюпках. В район бедствия отправились катера береговой охраны и управления по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD). Учитывая плохие погодные условия поисково-спасательная операция затруднена, — говорится в сообщении.

Спасатели ищут 15 членов экипажа.


Корабль РФ затонул в Черном море / Anadolu Agency

Корабль РФ затонул в Черном море / Anadolu Agency.

Источник: Ракурс


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