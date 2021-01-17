Корабель РФ затонув у Чорному морі, є жертви

https://racurs.ua/ua/n149111-korabel-rf-zatonuv-u-chornomu-mori-ie-jertvy-tryvaut-poshuky-ucililyh-foto-video.html

Ракурс

Корабель РФ затонув у Чорному морі — суховантаж «Арвін» зазнав аварії біля берегів Туреччини. Нині триває рятувальна операція, під час якої турецька сторона задіяла фрегат ВМС.

Російський суховантаж затонув в Чорному морі біля берегів Туреччини, — пише Anadolu Agency.

За попередніми даними, вдалося врятувати кількох членів екіпажу. Зокрема, Анкара повідомляє про п’ятьох уцілілих у кораблетрощі. Окрім цього, знайдено тіла двох загиблих.

За словами губернатора провінції Бартин Сінана Гюнера, суховантаж під російським прапором йшов в порт Бургасу, проте затонув біля узбережжя району Інкуму.

Було розпочато операцію з порятунку членів команди, які, ймовірно, перебувають на трьох шлюпках. У район лиха вирушили катери берегової охорони і управління по запобіганню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD). З огляду на погані погодні умови пошуково-рятувальна операція ускладнена, — йдеться у повідомленні.

На борту перебувало 15 членів екіпажу.