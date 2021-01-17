Вибори у Броварах і Борисполі — поліція звітує про понад 20 порушень / Фото: Рух "ЧЕСНО", Сергій Огородник

https://racurs.ua/ua/n149110-vybory-u-brovarah-i-boryspoli-policiya-zvituie-pro-ponad-20-porushen-foto.html

Ракурс

Вибори у Броварах та Борисполі відбуваються у неділю, 17 січня 2021 року. Поліція Київщини вже задокументувала 24 порушення виборчого законодавства під час проведення повторних виборів міських голів цих населених пунктів.

Про це Нацполіція Київської області інформує на сторінці у Фейсбук. Про порушення також повідомляють представники руху «ЧЕСНО».

Станом на 12.00 до поліції надійшло 24 повідомлення, пов’язані з порушенням виборчого процесу. Поліція провела перевірку, за матеріалами яких складено вісім адміністративних протоколів, — зазначили правоохоронці.

У Нацполіції додали, що більшість повідомлень стосуються фотографування виборчих бюлетенів. Зокрема, шість адмінпротоколів було складено за публічне розголошення виборцем результатів волевиявлення. Ще один мешканець Броварів в приміщені ДВК ображав інших учасників виборчого процесу, а також перебував без маски.

Окрім цього, одна з ДВК у місті Бровари не відкрилася о 8.00.

Нагадаємо, за результатами першого туру виборів 25 жовтня, чинний мер Броварів Ігор Сапожко (партія Команда Ігоря Сапожка — Єдність) отримав підтримку 13 тис. 798 виборців (44,07%). Другий рядок у рейтингу посів висуванець від партії «Слуга народу» Дмитро Ратніков з 4 тис. 186 голосами (13,37%). Причиною визнання виборів у Броварах такими, що не відбулися, суд назвав низку порушень, зокрема «право на вільні вибори, процедура таємного голосування, рівне виборче право, а також те, що в назві типів виборів в бюлетенях допущені грубі помилки».