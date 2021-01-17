Выборы в Броварах и Борисполе — полиция зафиксировала свыше 20 нарушений

https://racurs.ua/n149110-vybory-v-brovarah-i-borispole-policiya-zafiksirovala-svyshe-20-narusheniy-foto.html

Ракурс

Выборы в Броварах и Борисполе проходят в воскресенье, 17 января 2021 года. Полиция Киевщины уже задокументировала 24 нарушения избирательного законодательства в ходе проведения повторных выборов городских голов.

Об этом Нацполиция Киевской области информирует на странице в Фейсбук. О нарушении также сообщают представители движения «ЧЕСНО».

По состоянию на 12.00 в полицию поступило 24 сообщения, связанных с нарушением избирательного процесса. Полиция провела проверку, по материалам которой составлены восемь административных протоколов, — отметили правоохранители.

В Нацполиции добавили, что большинство сообщений касаются фотографирования избирательных бюллетеней. В частности, шесть админпротоколов были составлены за публичное разглашение избирателем результатов волеизъявления. Еще один житель Броваров в помещении УИК оскорблял других участников избирательного процесса, а также находился без маски.

Кроме этого, одна из УИК в городе Бровары не открылась в 8.00.

Напомним, по результатам первого тура выборов 25 октября, действующий мэр Броваров Игорь Сапожко (партия Команда Игоря Сапожко — единство) получил поддержку 13 тыс. 798 избирателей (44,07%). Вторую строчку в рейтинге занял выдвиженец от партии «Слуга народа» Дмитрий Ратников с 4 тыс. 186 голосами (13,37%). Причинами признания выборов в Броварах несостоявшимися, суд назвал ряд нарушений, в частности «права на свободные выборы, процедуры тайного голосования, равного избирательного права, а также то, что в названии типов выборов в бюллетенях были допущены грубые ошибки».