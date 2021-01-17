Штурм Капитолия — 500 тыс. долл. получили сторонники Трампа от иностранца — ФБР

https://racurs.ua/n149109-shturm-kapitoliya-500-tys-doll-poluchili-storonniki-trampa-ot-inostranca-fbr.html

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Штурм Капитолия расследуют в США — версию иностранной поддержки прорабатывает Федеральное бюро расследований, основываясь на данных о крупных выплатах ключевым фигурантам и ряду групп радикального движения «альтернативных правых» незадолго до штурма здания Конгресса в Вашингтоне 6 января.

В ФБР не исключают, что иностранные правительства, организации или частные лица финансировали тех, кто планировал и осуществлял штурм Капитолия. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на одного действующего и одного бывшего сотрудников ФБР.

Внимание агентов привлекли выплаты в биткоинах на сумму в 500 тыс. долл. ключевым фигурантам и ряду групп движения alt-right незадолго до нападения. За финансовыми операциями, предположительно, стоял некий гражданин Франции. Платежи были задокументированы компанией, анализирующей переводы в криптовалюте.

Министерство внутренней безопасности США также отметило, что после беспорядков 6 января российские, иранские и китайские агенты влияния воспользовались возможностью усилить пропаганду в период передачи власти в США.

Напомним, сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США 6 января после его призывов прийти на митинг. Они пытались воспрепятствовать утверждению итогов выборов президента, на которых победил демократ Джо Байден. В результате штурма Капитолия погибли пять человек. После беспорядков Палата представителей Конгресса США, которой руководят демократы, запустила процедуру импичмента Трампа. Однако, далее дело направят в Сенат, который все еще контролируют республиканцы. Трамп стал первым президентом в истории, против которого начинали процедуру импичмента дважды.