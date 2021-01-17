Шредер усомнился в ответственности Путина за агрессию России в мире

https://racurs.ua/n149108-shreder-usomnilsya-v-otvetstvennosti-putina-za-agressiu-rossii-v-mire.html

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Герхард Шредер, экс-канцлер Германии, в настоящее время возглавляющий совет директоров компаний «Роснефть» и «Северный поток 2» (Nord Stream 2), признал, что ряд действий Кремля нарушают международные правовые нормы.

Журналист Der Spiegel напомнил экс-канцлеру фразу из готовящейся к публикации книги Шредера «Последний шанс» о том, что президент РФ Владимир Путин «переступил грань, которую не следовало переступать». По словам Шредера, он говорил не о Путине, а о России в целом, пишет DW.

Мы знаем, что Путин является важной силой в России, но мы не знаем, действительно ли он несет ответственность за все, что связывают с Россией, — подчеркнул «газовый» лоббист Кремля.

Вместе с тем, он признал, что аннексия украинского Крыма «была явным нарушением международного права». Однако Шредер заявляет, что констатация этого факта не дает ответа на вопрос, какие причины стояли за действиями Москвы.

Предположим, что Украина действительно вступила бы в НАТО, как того хотели США. Тогда бы Севастополь, один из самых важных военных портов России, оказался бы на территории западного альянса, — размышляет «друг Путина».

Кроме этого, экс-канцлер ФРГ «не считает санкции правильной реакцией» на агрессию России против Украины. По мнению Шредера, «ни один президент РФ уже не вернет Крым».

Превратить такую огромную страну (РФ — ред.) в вестминстерскую демократию (демократическую парламентскую систему госуправления, построенную на принципах государственной модели Великобритании — ред.) будет непросто. Немцам удалось сделать это после войны только с помощью США, — считает Шредер.

Напомним, беседа Шредера с журналистами Der Spiegel, в которой, кроме экс-канцлера ФРГ, принимал участие известный немецкий историк, биограф Шредера Грегор Шелльген, была опубликована 16 января — накануне выхода совместной книги Шредера и Шелльгена «Последний шанс».