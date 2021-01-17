Шредер засумнівався у відповідальності лише Путіна за агресію Росії

https://racurs.ua/ua/n149108-shreder-zasumnivavsya-u-vykluchniy-vidpovidalnosti-putina-za-agresiu-rosiyi.html

Ракурс

Герхард Шредер, екс-канцлер Німеччини, котрий наразі очолює раду директорів компаній «Роснефть» і «Північний потік 2» (Nord Stream 2), визнав, що ряд дій Кремля порушують міжнародні правові норми.

Журналіст Der Spiegel нагадав екс-канцлеру фразу з майбутньої книги Шредера «Останній шанс» про те, що президент РФ Володимир Путін «переступив межу, яку не варто переступати». За словами Шредера, він мав на увазі не самого Путіна, а Росію загалом, пише DW.

Ми знаємо, що Путін є важливою силою в Росії, але ми не знаємо, чи дійсно він несе відповідальність за все, що пов’язують з Росією, — наголосив «газовий» лобіст Кремля.

Разом з тим, він визнав, що анексія українського Криму «була явним порушенням міжнародного права». Однак Шредер заявляє, що констатація цього факту не дає відповіді на запитання, які причини стояли за діями Москви.

Припустимо, що Україна дійсно вступила б у НАТО, як того хотіли США. Тоді б Севастополь, один з найважливіших військових портів Росії, виявився б на території західного альянсу, — розмірковує «друг Путіна».

Окрім цього, екс-канцлер ФРН «не вважає санкції правильною реакцією» на агресію Росії проти України. На думку Шредера, «жоден президент РФ вже не поверне Крим».

Перетворити таку величезну країну (РФ — ред.) у вестмінстерську демократію (демократичну парламентську систему держуправління, побудовану на принципах державної моделі Великої Британії — ред.) буде нелегко. Німцям вдалося зробити це після війни лише за допомогою США, — переконаний Шредер.

Нагадаємо, бесіда Шредера з журналістами Der Spiegel, в якій, окрім екс-канцлера Німеччини, брав участь відомий історик та біограф Шредера Грегор Шелльген, була опублікована 16 січня — напередодні виходу спільної книги Шредера і Шелльгена «Останній шанс».