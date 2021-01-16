https://racurs.ua/n149081-tramp-hotel-prisoedinitsya-k-shturmu-kapitoliya.html

Ракурс

Дональд Трамп, действующий президент США, хотел принять участие в штурме Капитолия, который состоялся 6 января по инициативе сторонников президента. Но в последний момент его отговорили.

Таким образом Трамп хотел продемонстрировать свой гнев Конгрессу при утверждении результатов выборов, согласно которым победу получил конкурент Трампа — Джо Байден. Об этом сообщает Reuters со ссылкой собственные источники.

Трампа предупредили, что агенты Секретной службы США не смогут гарантировать ему безопасность, если тот все же решится на это. После чего Трамп успокоился и смотрел трансляцию штурма по телевидению в Белом доме. Американский президент до сих пор обвиняет демократов в якобы фальсификации выборов.

Напомним, ранее мы сообщали, что штурм Капитолия в США расследуют как внутренний терроризм — американские правоохранительные органы возбудили уже более 25 дел из-за беспорядков у здания Конгресса. Об этом сообщил конгрессмен-демократ Джейсон Кроу, который обсуждал атаку на Капитолий с министром армии Райаном Маккарти.

Кроу отметил, что во время беспорядков обнаружено длинноствольное огнестрельное оружие, взрывные устройства, коктейли Молотова и пластиковые наручники. Конгрессмен не исключил, что в беспорядках могли участвовать действующие военнослужащие и резервисты.