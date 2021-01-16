Трамп. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n149081-tramp-hotiv-pryiednatysya-do-shturmu-kapitoliu.html

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Дональд Трамп, чинний президент США, хотів взяти участь у штурмі Капітолію, що відбувся 6 січня за ініціативи прихильників президента. Але останньої миті його відмовили.

Таким чином Трамп хотів продемонструвати свій гнів Конгресу під час затвердження результатів виборів, згідно з якими перемогу дістав конкурент Трампа — Джо Байден. Про це повідомляє Reuters з посиланням власні джерела.

Трампа попередили, що агенти Секретної служби США не зможуть гарантувати йому безпеку, якщо той таки на це зважиться. Після чого Трамп заспокоївся і дивився трансляцію штурму по телебаченню в Білому домі. Сам американський досі звинувачує демократів у нібито фальсифікації виборів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штурм Капітолію у США розслідують як внутрішній тероризм — американські правоохоронні органи порушили вже щонайменше 25 справ через заворушення біля будівлі Конгресу. Про це повідомив конгресмен-демократ Джейсон Кроу, який обговорював атаку на Капітолій з міністром армії Райаном Мак-Карті.



Кроу зазначив, що під час заворушень виявлено довгоствольну вогнепальну зброю, вибухові пристрої, коктейлі Молотова і пластикові наручники. Конгресмен не виключив, що у заворушеннях могли брати участь чинні військовослужбовці та резервісти.