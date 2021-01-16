Голова ВАКС. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/ua/n149080-ochilnycya-vaks-vidhrestylasya-vid-spilkuvannya-z-vovkom-ta-tupyckym-video.html

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Олена Танасевич, очільниця Вищого антикорупційного суду, заявила, що під час неформального заходу 23 грудня, на якому були присутні також підозрюваний глава Окружного адмінсуду Павло Вовк та голова Конституційного суду України Олександр Тупицький, не спілкувалася з ними.

Також вона додала, що особисто не знайома ані з Тупицьким, ані з Вовком. Про це вона повідомила у коментарі для Transparency International Ukraine.





За її словами, вона спочатку не бачила у приміщенні Вовка та Тупицького. Танасевич розповіла, що 23 грудня близько 18.00 відвідала Київський інститут інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія», щоб обговорити з керівництвом серію онлайн-лекцій для студентів.

Після обговорення формату цих лекцій, після визначення дати першої пробної онлайн-лекції керівник вищого навчального закладу поінформував мене про те, що наразі в цьому ж приміщенні відбувається захід, на якому буде неформальне спілкування професійної юридичної спільноти та запропонував відвідати зазначений захід, посилаючись на те, що на цьому заході також є і мої колеги, — розповіла очільниця ВАКС.

На неформальному заході, за словами голови ВАКС, вона побачила кілька знайомих облич, привіталася, поспілкувалася на людські теми, після чого сказала, що має їхати. На жодні робочі теми спілкування не відбувалося. Вона заявила, що не вбачає в ситуації, що склалася, об'єктивних загроз для своєї доброчесності та не збирається йти у відставку.

Цілком очевидно, що може бути зустріч така. Головне — не виходити за межі, головне — зберегти свою неупередженість, незалежність і об'єктивність, щоб у майбутньому мати можливість здійснювати правосуддя. Цих вимог мною дотримано. Якихось об'єктивних загроз для своєї доброчесності я особисто не вбачаю, — додала Танасевич.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Танасевич 23 грудня приїжджала до Київського інституту інтелектуальної власності на передноворічну вечірку, організовану колишнім депутатом-«регіоналом» Сергієм Ківаловом. Глава ВАКС була в одній компанії з підозрюваним главою Окружного адмінсуду Павлом Вовком, справу якого розглядає Антикорупційний суд. На святкуванні також був голова Конституційного суду України Олександр Тупицький.