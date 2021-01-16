Глава ВАКС. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n149080-glava-vaks-otkrestilas-ot-obscheniya-s-vovkom-i-tupickim-video.html

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Елена Танасевич, глава Высшего антикоррупционного суда, заявила, что во время неформального мероприятия 23 декабря, на котором присутствовали также подозреваемый глава Окружного админсуда Павел Вовк и глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, не общалась с ними.

Также она добавила, что лично не знакома ни с Тупицким, ни с Вовком. Об этом она сообщила в комментарии для Transparency International Ukraine.

По ее словам, она сначала не заметила в помещении Вовка и Тупицкого. Танасевич рассказала, что 23 декабря около 18.00 посетила Киевский институт интеллектуальной собственности и права НУ «Одесская юридическая академия», чтобы обсудить с руководством серию онлайн-лекций для студентов.

После обсуждения формата этих лекций, после определения даты первой пробной онлайн-лекции руководитель высшего учебного заведения проинформировал меня о том, что сейчас в этом же помещении происходит мероприятие с участием профессионального юридического сообщества, и предложил посетить его, ссылаясь на то, что там есть и мои коллеги, — рассказала руководительница ВАКС.

На неформальном мероприятии, по словам главы ВАКС, она увидела несколько знакомых лиц, поздоровалась, пообщалась на общие темы, после чего сказала, что будет ехать домой. Рабочие темы не обсуждались. Она заявила, что не видит в сложившейся ситуации, объективных угроз для своей репутации, и не собирается уходить в отставку.

Совершенно очевидно, что может быть встреча такая. Главное — не выходить за пределы, главное — сохранить свою беспристрастность, независимость и объективность, чтобы в будущем иметь возможность осуществлять правосудие. Эти требования мной соблюдены. Каких-то объективных угроз для своей репутации я лично не вижу, — добавила Танасевич.

Напомним, ранее мы сообщали, что Танасевич 23 декабря приезжала в Киевский институт интеллектуальной собственности на предновогоднюю вечеринку, организованную бывшим депутатом-«регионалом» Сергеем Киваловым. Глава ВАКС была в одной компании с подозреваемым главой Окружного админсуда Павлом Волком, дело которого рассматривает Антикоррупционный суд. На праздновании также был глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий.