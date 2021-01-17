Штурм Капітолію — 500 тис. дол. отримали прихильники Трампа від іноземця — ФБР

https://racurs.ua/ua/n149109-shturm-kapitoliu-500-tys-dol-otrymaly-pryhylnyky-trampa-vid-inozemcya-fbr.html

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Штурм Капітолію розслідують у США — версію іноземної підтримки заворушень опрацьовує Федеральне бюро розслідувань, ґрунтуючись на даних про великі виплати ключовим фігурантам і низці груп радикального руху «альтернативних правих» незадовго до штурму будівлі Конгресу у Вашингтоні 6 січня.

У ФБР не виключають, що іноземні уряди, організації чи приватні особи фінансували тих, хто планував і здійснював штурм Капітолію. Про це повідомив телеканал NBC News з посиланням на одного чинного і одного екс-працівника ФБР.

Увагу агентів привернули виплати в біткоїнах на суму 500 тис. дол. ключовим фігурантам і групам руху alt-right незадовго до нападу. За фінансовими операціями, ймовірно, стояв громадянин Франції. Платежі були задокументовані компанією, яка аналізувала перекази у криптовалюті.

Міністерство внутрішньої безпеки США також зауважило, що після заворушень 6 січня російські, іранські та китайські агенти впливу скористалися можливістю посилити пропаганду в період передачі влади у США.

Нагадаємо, прихильники чинного президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу США 6 січня після його закликів прийти на мітинг. Вони намагалися перешкодити затвердженню підсумків виборів президента, на яких переміг демократ Джо Байден. Внаслідок штурму Капітолію загинуло п’ятеро осіб. Після заворушень Палата представників Конгресу США, якою керують демократи, запустила процедуру імпічменту Трампа. Однак, далі справу направлять до Сенату, який все ще контролюють республіканці. Трамп став першим президентом в історії, проти якого процедуру імпічменту порушували двічі.