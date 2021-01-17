Вакцина от коронавируса в Украине. Фото: drohobych.com

https://racurs.ua/n149113-covid-vakcinaciya-nardepov-kogda-proizoydet-i-za-chei-schet.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине состоится в несколько этапов. Народные депутаты не подпадают под первые два этапа, вакцинироваться быстрее всего смогут только нардепы старшего возраста с сопутствующими заболеваниями.

Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук выразила позицию, что нардепы должны вакцинироваться за свой счет, когда в Украине появится коммерческая вакцинация, пишет «УНН».

Нардепы не подпадают под первые два этапа вакцинации. Если у кого-то старший возраст и сопутствующие заболевания, то так они быстрее всего смогут попасть во второй этап. Но не потому, что они народные депутаты, а потому, что они люди старшего возраста и у них есть сопутствующие заболевания, — сказала Кравчук.

Также она выразила мнение, что нардепы должны вакцинироваться за свой счет, когда в Украине появится коммерческая вакцинация. По ее словам, такую позицию разделяют многие ее коллеги.

Надо понимать, что это не будет раньше, чем второе полугодие 2021 года. Сейчас все производители подписывают контракты, в первую очередь, с государствами, потому что государства им гарантируют многомиллионные дозы, а уже потом будут происходить коммерческие вещи. Сейчас нет ограничений относительно того, чтобы сертифицированная вакцина была доступна в клиниках для тех, кто может себе позволит, — рассказала Евгения Кравчук.

Заместитель председателя фракции «Слуга народа» сказала, что в среднем вакцина будет стоить 800 грн, но платно сделать прививку можно будет не в ближайшие месяцы.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, первые два этапа вакцинации будут бесплатными. Первый этап охватывает медиков и военных, а второй — людей старшего возраста с сопутствующими заболеваниями.

Также он заверил, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется во второй половине февраля.