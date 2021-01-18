Україна в ПАРЄ може порушити питання щодо Навального

Олексій Навальний, фото: Євгеній Фельдман

https://racurs.ua/ua/n149126-ukrayina-v-parie-moje-porushyty-pytannya-schodo-navalnogo.html

Ракурс

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) вважає доцільним порушити питання «кейсу Навального» у межах оскарження повноважень Росії.

Новий очільник української делегації Марія Мезенцева повідомила про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Наша делегація буде використовувати всі можливі інструменти, які передбачає регламент для подальших кроків щодо обговорень (urgent debates) та оскаржень повноважень РФ, базуючись в тому числі на цих подіях, — запевнила голова української делегації.

Вона зазначила, що на 19 січня був запланований виступ російського антикорупційного блогера та опозиціонера Олексія Навального у комітеті ПАРЄ з правових повноважень.

Однак 18 січня Навального затримали в аеропорту у Москві після прибуття літаком з Німеччини, де він перебував на лікуванні після отруєння у серпні 2020 року.

Зважаючи на останні події (його затримання в Москві, подальше перебування в СІЗО, а також призначений суд на 29 січня), навряд чи він зможе взяти участь, — наголосила Мезенцева.

У російській Федеральній службі виконання покарань (ФСВП) причиною затримання Навального називають ухиляння від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого.

У 2014 році Навального засудили до умовного ув’язнення за «вчинення шахрайських дій та легалізацію грошових коштів, набутих злочинним шляхом».

У прес-службі відомства зазначають, що Навальний з 29 грудня 2020 року перебуває в розшуку «за багаторазові порушення випробувального терміну». У відомстві повідомили, що він перебуватиме під вартою до обрання йому запобіжного заходу судом.

29 січня суд має розглянути звернення ФСВП щодо заміни Навальному умовного терміну ув’язнення на реальний.

Навальний раніше виграв кілька справ проти російської влади у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). Зокрема, у квітні 2019 року ЄСПЛ присудив виплатити йому 22 тис. євро компенсації за перебування під домашнім арештом понад десяти місяців у 2014 році.