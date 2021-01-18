В одному з одеських готелів 17 січня спалахнула пожежа, фото: ДСНС

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В Одесі ліквідовано пожежу в триповерховому будинку на вулиці Посмітного, в якому розташований готель.

Двоє людей загинули, ще двох постраждалих госпіталізували. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Пожежа розпочалася о 20.30 17 січня і розповсюдилася на площу 1,2 тис. кв. м, для боротьби з нею були задіяні 65 рятувальників та 12 спецмашин. Полум’я охопило дах житлового будинку та частково третій поверх.

Пожежу локалізували о 22.05, ліквідували о 23.51. Причини пожежі встановлюються.

За словами очевидців, причиною виникнення пожежі могло стати займання електропроводки на другому поверсі будинку. Про це повідомляє видання «Думская».

Один із постояльців повідомив ЗМІ, що 16 січня в цьому готелі лагодили проводку, а до цього були проблеми з електрикою.

Зазначається, що боротьба з вогнем була ускладнена двома факторами:

розташуванням будинку в глибині щільної забудови, пожежникам довелося заливати вогонь з автовишки;

низькою температурою повітря, в результаті якої бризки води моментально замерзали на костюмах пожежників.

Поліція кваліфікувала цю пожежу як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Дані за цим інцидентом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у серпні 2019 року дев’ять осіб загинули в результаті пожежі в готелі «Токіо Стар» в Одесі.