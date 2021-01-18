В одной из одесских гостиниц 17 января вспыхнул пожар, фото: ГСЧС

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В Одессе ликвидирован пожар в трехэтажном доме на улице Посмитного, в котором расположен отель.

Два человека погибли, еще двух пострадавших госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожар начался в 20.30 17 января и распространился на площадь 1,2 тыс. кв. м, для борьбы с ним были задействованы 65 спасателей и 12 спецмашин. Пламя охватило крышу жилого дома и частично третий этаж.

Пожар локализован в 22.05, ликвидирован в 23.51. Причины пожара устанавливаются.

По словам очевидцев, причиной пожара могло стать возгорание электропроводки на втором этаже дома. Об этом сообщает издание «Думская».

Один из постояльцев сообщил СМИ, что 16 января в этом отеле чинили проводку, а до этого были проблемы с электричеством.

Отмечается, что борьба с огнем была затруднена двумя факторами:

расположением дома в глубине плотной застройки, пожарным пришлось заливать огонь с автовышки;

низкой температурой воздуха, в результате которой брызги воды моментально замерзали на костюмах пожарных.

Полиция квалифицировала этот пожар как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Данные по этому инциденту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса.

Напомним, в августе 2019 года девять человек погибли в результате пожара в гостинице «Токио Стар» в Одессе.