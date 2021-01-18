Пожар в одесской гостинице ликвидирован, есть погибшие и пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n149125-pojar-v-odesskoy-gostinice-likvidirovan-est-pogibshie-i-postradavshie-foto-video.htmlРакурс
В Одессе ликвидирован пожар в трехэтажном доме на улице Посмитного, в котором расположен отель.
Два человека погибли, еще двух пострадавших госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Пожар начался в 20.30 17 января и распространился на площадь 1,2 тыс. кв. м, для борьбы с ним были задействованы 65 спасателей и 12 спецмашин. Пламя охватило крышу жилого дома и частично третий этаж.
Пожар локализован в 22.05, ликвидирован в 23.51. Причины пожара устанавливаются.
По словам очевидцев, причиной пожара могло стать возгорание электропроводки на втором этаже дома. Об этом сообщает издание «Думская».
Один из постояльцев сообщил СМИ, что 16 января в этом отеле чинили проводку, а до этого были проблемы с электричеством.
Отмечается, что борьба с огнем была затруднена двумя факторами:
- расположением дома в глубине плотной застройки, пожарным пришлось заливать огонь с автовышки;
- низкой температурой воздуха, в результате которой брызги воды моментально замерзали на костюмах пожарных.
Полиция квалифицировала этот пожар как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Данные по этому инциденту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса.
Напомним, в августе 2019 года девять человек погибли в результате пожара в гостинице «Токио Стар» в Одессе.