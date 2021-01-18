Пожар в Одессе. Фото: Думская

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Пожар в Одессе забрал жизни двух человек. 17 января на улице Посмитного, 10/12 загорелся трехэтажный дом, в котором находится гостиница.

На месте работают пожарные и полицейские. Горит вся крыша здания, пишет «Думская».

В ГСЧС сообщили, что пожар охватил площадь в 1,5 тыс. кв. м.

Постоялец отеля Влад рассказал, что услышал, как загорелась проводка на втором этаже, успел схватить документы и выбежать из здания. По его словам, в отеле жило много иностранцев.

Еще один постоялец отеля по имени Сергей сообщил, что буквально в субботу в гостинице чинили проводку. До этого периодически были проблемы со светом.

На место пожара прибыли вице-мэр Михаил Кучук, который руководит городом, пока мэр Геннадий Труханов в отпуске, и глава Приморской райадминистрации Марат Королев. Они решают, куда расселить погорельцев.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в 20.30 в Приморском районе Одессы по ул. Посмитного 10/12 произошло возгорание третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома. Дом на один подъезд, 12 квартир.

От ГСЧС привлечено 12 единиц пожарной техники и 65 человек личного состава.