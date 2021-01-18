Пожежа в Одесі. Фото: Думська

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Пожежа в Одесі забрала життя двох людей. 17 січня на вулиці Посмітного, 10/12 загорівся триповерховий будинок, в якому розташований готель.

На місці працюють пожежники і поліцейські. Горить весь дах будівлі, пише «Думська».

У ДСНС повідомили, що пожежа охопила площу в 1,5 тис. кв. м.

Постоялець готелю Влад розповів, що почув, як загорілася проводка на другому поверсі, встиг схопити документи та вибігти з будівлі. За його словами, у готелі жило багато іноземців.

Ще один постоялець готелю на ім’я Сергій повідомив, що буквально в суботу в готелі лагодили проводку. До цього періодично були проблеми зі світлом.

На місце пожежі прибули віце-мер Михайло Кучук, який керує містом, поки мер Геннадій Труханов у відпустці, і глава Приморської райадміністрації Марат Корольов. Вони вирішують, куди розселити погорільців.

Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що о 20.30 у Приморському районі Одеси по вул. Посмітного 10/12 сталося загорання третього поверху та даху триповерхового житлового будинку. Будинок на один під’їзд, 12 квартир.

Від ДСНС залучено 12 одиниць пожежної техніки та 65 осіб особового складу.