Вибори у Броварах. Фото: Facebook

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Ракурс

Вибори у Броварах, Борисполі та Новгород-Сіверському відбулися у неділю, 17 січня 2021 року.

Станом на 20.00 найнижча явка виборців у Борисполі, а найвища — у Броварах, повідомили у ЦВК.

Явка на виборах:

Бровари — 43,02%,

Новгород-Сіверський — 41,48%,

Бориспіль — 30,15%.

На дільниці № 232 попередньо підрахували голоси за кандидатів у мери міста Бровари.

На дільниці проголосували 835 людей. Перший акт про те, що жінка, не розібравшись, зіпсувала бюлетені й отримала нові. П’ять актів порушення зафіксованого поліцією фотографування бюлетенів, — повідомляє Сергій Огородник у Facebook.

Голоси на дільниці розподілилися таким чином:

Сапожко — 59,52%,

Іваненко — 13,77%,

Ратніков — 8,14%,

Маслак — 5,74%,

Коваленко — 4,55%,

Саук — 4,31%.

На Київщині виборчі дільниці закрились вчасно та без грубих порушень, повідомляють у прес-службі поліції.

Станом на 20.00 до поліції надійшло 82 повідомлення, пов’язаних з порушенням виборчого процесу.

Поліція провела перевірки, за матеріалами яких складено 34 адміністративних протоколи. Деякі виборці фотографували бюлетені та публічно розголошували за кого вони голосували.

Раніше поліція Київщини задокументувала 24 порушення виборчого законодавства під час проведення повторних виборів міських голів у Броварах і Борисполі.