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Ракурс
Вибори у Броварах. Фото: Facebook

Вибори у Броварах — відомі попередній підрахунок, порушення та явка виборців (ФОТО, ІНФОГРАФІКА)

17 січ 2021, 23:47
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Вибори у Броварах, Борисполі та Новгород-Сіверському відбулися у неділю, 17 січня 2021 року.

Станом на 20.00 найнижча явка виборців у Борисполі, а найвища — у Броварах, повідомили у ЦВК.

Явка на виборах:

  • Бровари — 43,02%,
  • Новгород-Сіверський — 41,48%,
  • Бориспіль — 30,15%.

Явка на повторних виборах. Інфографіка: ЦВК

На дільниці № 232 попередньо підрахували голоси за кандидатів у мери міста Бровари.

На дільниці проголосували 835 людей. Перший акт про те, що жінка, не розібравшись, зіпсувала бюлетені й отримала нові. П’ять актів порушення зафіксованого поліцією фотографування бюлетенів, — повідомляє Сергій Огородник у Facebook.

Голоси на дільниці розподілилися таким чином:

  • Сапожко — 59,52%,
  • Іваненко — 13,77%,
  • Ратніков — 8,14%,
  • Маслак — 5,74%,
  • Коваленко — 4,55%,
  • Саук — 4,31%.

На Київщині виборчі дільниці закрились вчасно та без грубих порушень, повідомляють у прес-службі поліції.

Станом на 20.00 до поліції надійшло 82 повідомлення, пов’язаних з порушенням виборчого процесу.

Вибори на Київщині. Фото: Нацполіція

Поліція провела перевірки, за матеріалами яких складено 34 адміністративних протоколи. Деякі виборці фотографували бюлетені та публічно розголошували за кого вони голосували.


Вибори на Київщині. Фото: Нацполіція

Раніше поліція Київщини задокументувала 24 порушення виборчого законодавства під час проведення повторних виборів міських голів у Броварах і Борисполі.

Джерело: Ракурс


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