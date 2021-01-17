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Ракурс
Выборы в Броварах. Фото: Facebook

Выборы в Броварах — известны предварительный подсчет, нарушения и явка избирателей (ФОТО, ИНФОГРАФИКА)

17 янв 2021, 23:47
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Выборы в Броварах, Борисполе и Новгород-Северском прошли в воскресенье, 17 января 2021 года.

По состоянию на 20.00 самая низкая явка избирателей в Борисполе, а самая высокая — в Броварах, сообщают в ЦИК.

Явка на выборах:

  • Бровары — 43,02%,
  • Новгород-Северский — 41,48%,
  • Борисполь — 30,15%.

Явка на повторных выборах. Инфографика: ЦИК

На участке № 232 предварительно подсчитали голоса за кандидатов в мэры города Бровары.

На участке проголосовали 835 человек. Первый акт о том, что женщина, не разобравшись, испортила бюллетени и получила новые. Пять актов нарушения зафиксированного полицией фотографирования бюллетеней, — сообщает Сергей Огородник в Facebook.

Голоса на участке распределились следующим образом:

  • Сапожко — 59,52%,
  • Иваненко — 13,77%,
  • Ратников — 8,14%,
  • Маслак — 5,74%,
  • Коваленко — 4,55%,
  • Саук — 4,31%.

В Киевской области избирательные участки закрылись вовремя и без грубых нарушений, сообщают в пресс-службе полиции. По состоянию на 20.00 в полицию поступило 82 сообщения, связанных с нарушением избирательного процесса.

Выбори. Фото: Нацполиция

Полиция провела проверки, по материалам которых составлены 34 административных протоколы. Некоторые избиратели фотографировали бюллетени, также публично разглашали за кого они голосовали.


Выбори. Фото: Нацполиция

Ранее полиция Киевщины задокументировала 24 нарушения избирательного законодательства в ходе проведения повторных выборов городских голов в Броварах и Борисполе.

Источник: Ракурс


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