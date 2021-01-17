Выборы в Броварах. Фото: Facebook

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Ракурс

Выборы в Броварах, Борисполе и Новгород-Северском прошли в воскресенье, 17 января 2021 года.

По состоянию на 20.00 самая низкая явка избирателей в Борисполе, а самая высокая — в Броварах, сообщают в ЦИК.

Явка на выборах:

Бровары — 43,02%,

Новгород-Северский — 41,48%,

Борисполь — 30,15%.

На участке № 232 предварительно подсчитали голоса за кандидатов в мэры города Бровары.

На участке проголосовали 835 человек. Первый акт о том, что женщина, не разобравшись, испортила бюллетени и получила новые. Пять актов нарушения зафиксированного полицией фотографирования бюллетеней, — сообщает Сергей Огородник в Facebook.

Голоса на участке распределились следующим образом:

Сапожко — 59,52%,

Иваненко — 13,77%,

Ратников — 8,14%,

Маслак — 5,74%,

Коваленко — 4,55%,

Саук — 4,31%.

В Киевской области избирательные участки закрылись вовремя и без грубых нарушений, сообщают в пресс-службе полиции. По состоянию на 20.00 в полицию поступило 82 сообщения, связанных с нарушением избирательного процесса.

Полиция провела проверки, по материалам которых составлены 34 административных протоколы. Некоторые избиратели фотографировали бюллетени, также публично разглашали за кого они голосовали.

Ранее полиция Киевщины задокументировала 24 нарушения избирательного законодательства в ходе проведения повторных выборов городских голов в Броварах и Борисполе.