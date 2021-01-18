Украина в ПАСЕ может поднять вопрос о Навальном

Алексей Навальный, фото: Евгений Фельдман

https://racurs.ua/n149126-ukraina-v-pase-mojet-podnyat-vopros-o-navalnom.html

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Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) считает целесообразным поднять вопрос «кейса Навального» в рамках обжалования полномочий России.

Новый глава украинской делегации Мария Мезенцева сообщила об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Наша делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент для дальнейших шагов относительно обсуждений (urgent debates) и обжалований полномочий РФ, основываясь, в том числе, на этих событиях, — заверила глава украинской делегации.

Она отметила, что на 19 января было запланировано выступление российского антикоррупционного блогера и оппозиционера Алексея Навального в комитете ПАСЕ по правовым полномочиям.

Однако 18 января Навального задержали в аэропорту в Москве по прибытии самолетом из Германии, где он находился на лечении после отравления в августе 2020 года.

Учитывая последние события (его задержание в Москве, дальнейшее пребывание в СИЗО, а также назначенный суд на 29 января), вряд ли он сможет принять участие, — подчеркнула Мезенцева.

В российской Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) причиной задержания Навального называют уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного.

В 2014 году Навального приговорили к условному заключению за «совершение мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем».

В пресс-службе ведомства отмечают, что Навальный с 29 декабря 2020 года находится в розыске «за многократные нарушения испытательного срока». В ведомстве сообщили, что он будет находиться под стражей до избрания ему меры пресечения судом.

29 января суд должен рассмотреть обращение ФСИН по замене Навальному условного срока заключения на реальный.

Навальный ранее выиграл несколько дел против российских властей в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). В частности, в апреле 2019 года ЕСПЧ присудил выплатить ему 22 тыс. евро компенсации за пребывание под домашним арестом более десяти месяцев в 2014 году.