Навального задержали в аэропорту

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Ракурс

Алексея Навального, российского оппозиционера, задержали на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево» в Москве.

Во время прохождения паспортного контроля его попросили пройти с таможенником. Адвоката не пропустили с ним, Навального увели. Об этом стало известно из трансляции «Радио Свобода».

Это мой лучший день за последние пять месяцев, несмотря на то, что Германия очень классная страна. Здесь мой дом. Я приехал сюда и я не боюсь. Я знаю, что прав, уголовные дела против меня сфабрикованы, — заявил ранее Алексей Навальный, когда оказался в здание аэропорта «Шереметьево».

Как сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, пока неизвестно, в каком статусе находится политик и куда его увели.

Навальный вернулся в Россию после пятимесячного отсутствия. Его рейс из Берлина приземлился в «Шереметьево» вместо «Внуково», где в ожидании политика собрались сторонники и журналисты.

Незадолго до ожидавшегося прибытия оппозиционера во «Внуково» начались задержания.

В управлении ФСИН заявили, что оппозиционер Алексей Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

До решения суда о дальнейшей мере пресечения он будет находиться под стражей.

Перед этим ФСИН РФ потребовала заменить Навальному условный срок лишения свободы реальным в деле «Ив Роше», по которому оппозиционер признан российским судом виновным в хищении.

Также 29 декабря СКР сообщил о возбуждении против Навального уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.