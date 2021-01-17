Алексей Навальный возвращается в Россию

https://racurs.ua/n149115-vozvraschenie-navalnogo-v-moskve-budut-vstrechat-samolet-iz-germanii-kak-v-1941-godu-foto.html

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Алексей Навальный 17 января вылетел рейсом авиакомпании «Победа» из берлинского аэропорта в Москву.

Я уверен, что все будет абсолютно прекрасно, я сегодня очень счастлив, — сказал он журналистам, пишет «BBC. Россия».

Вместе с ним летят его жена Юлия, пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и адвокат Ольга Михайлова.

На борту самолета один из пассажиров начал проявлять агрессивное поведение, ругаться матом. Его сняли с рейса.

Самолет должен приземлиться в аэропорту «Внуково» в 19.20 по московскому времени. О том, что он решил вернуться в Россию, Навальный, который с конца августа проходил в Германии лечение, объявил 13 января.

После этого руководство «Внуково"запретило массовые мероприятия и фото- и видеосъемку в здании аэропорта, сославшись на «недопущение распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечение безопасности прибывания пассажиров и гостей».

Не стоит жалеть, мы просто работаем. Мы достойно «встретили» самолёты из Германии в 1941-м, встретим все самолёты и в 2021-м. Нам в этом году исполняется 80 лет и мы уже многое повидали и пережили, — написали на официальной странице аэропорта в Twitter.

Встречать Алексея Навального в аэропорту приехали, кроме прочих, его брат Олег, соратница Навального по работе в ФБК Любовь Соболь, а также недавно освобожденный из тюрьмы гражданский активист Константин Котов.

Кремль организовал во «Внуково» хороводы и массовое пение песен Ольги Бузовой, чтобы превратить все происходящее в клоунаду, — написал Навальный в Twitter.

В России Навального разыскивает ФСИН, утверждающая, что он нарушил правила отбывания условного срока. Кроме того, против него возбуждено дело о мошенничестве.

Напомним, в совместном журналистском расследовании The Insider, Bellingcat и CNN, Der Spiegel и Ei pais говорится о том, что отравление Навального химической нервно-паралитическим ядом группы «Новичок» осуществили восемь сотрудников Федеральной службы безопасности РФ.

Также российские спецы забрали все доказательства преступления уже после отправки Навального на лечение в Берлин.