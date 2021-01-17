Олексій Навальний повертається в Росію

https://racurs.ua/ua/n149115-povernennya-navalnogo-v-moskvi-zustrichatymut-litak-z-nimechchyny-yak-u-1941-roci-foto.html

Ракурс

Олексій Навальний 17 січня вилетів рейсом авіакомпанії «Перемога» з берлінського аеропорту в Москву.

Я впевнений, що все буде абсолютно добре, я сьогодні дуже щасливий, — сказав він журналістам, пише «BBC. Росія».

Разом з ним летять його дружина Юлія, прес-секретар ФБК Кіра Ярмиш та адвокат Ольга Михайлова.

На борту літака один з пасажирів почав проявляти агресивну поведінку та лаятися. Його зняли з рейсу.

Літак повинен приземлитися в аеропорту «Внуково» в 19.20 за московським часом. Про те, що він вирішив повернутися в Росію, Навальний, який з серпня проходив в Німеччині лікування, оголосив 13 січня.

Після цього керівництво «Внуково» заборонило масові заходи та фото- і відеозйомку в будівлі аеропорту, пославшись на «недопущення поширення коронавірусної інфекції, а також забезпечення безпеки перебування пасажирів і гостей».

Не варто шкодувати, ми просто працюємо. Ми гідно «зустріли» літаки з Німеччини в 1941-му, зустрінемо всі літаки і в 2021-му. Нам у цьому році виповнюється 80 років і ми вже багато чого побачили й пережили, — написали на офіційній сторінці аеропорту в Twitter.

Зустрічати Олексія Навального в аеропорту приїхали, окрім інших, його брат Олег, соратниця Навального у роботі ФБК Любов Соболь, а також недавно звільнений з в’язниці цивільний активіст Костянтин Котов.

Кремль організував у «Внуково» хороводи та масові співи пісень Ольги Бузової, щоб перетворити все в клоунаду, — написав Навальний у Twitter.

У Росії Навального розшукує ФСВП, яка стверджує, що він порушив правила відбування умовного терміну. Крім того, проти нього порушено справу про шахрайство.

Нагадаємо, у спільному журналістському розслідуванні The Insider, Bellingcat і CNN, Der Spiegel і Ei pais йдеться про те, що отруєння Навального хімічною нервово-паралітичною отрутою групи «Новичок» здійснили восьмеро співробітників Федеральної служби безпеки РФ.

Також російські специ забрали всі докази злочину вже після відправки Навального на лікування до Берліна.